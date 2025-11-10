櫻井翔「生田斗真に呼ばれて」嵐＆風間俊介ら集結のカラオケ秘話 V6振付が「キレキレだった」人物
【モデルプレス＝2025/11/10】嵐の櫻井翔が11月10日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜9時）にVTR出演。俳優の風間俊介らと行ったカラオケでのエピソードを明かした。
【写真】嵐メンバーが踊りを絶賛した42歳俳優
この日、番組には11月29日に放送される音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（同局系、第一部・ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送／第二部：よる7時〜10時54分）で総合司会を務める櫻井がVTRで登場した。
「ZIP！」月曜パーソナリティーの風間と親交の深い櫻井は、約10年前に嵐のメンバーや風間などが集まったカラオケの思い出を忘れられない1日として紹介。その日は「V6さんのライブの後に、嵐の面々もいれば、同じ時代を生きた仲間たちが生田斗真に呼ばれて集まったんですよ」と豪華メンバーが俳優の生田斗真の声かけをきっかけにカラオケに集まったと明かしていた。
さらに「風間くんってまあ踊りを覚えてるんですよ。V6さんとかDOMOTOさんとか、1995〜1997年くらいの振り付けを完璧に踊ってましたね。ビックリしましたね」と風間の記憶力に驚いたと告白。特にV6の楽曲「Can do！Can go！」（1998年）の振り付けは「キレキレだったな。結構完コピに近かった。群を抜いてましたね」と振り返り「（自分は）全然覚えてないんですよ」「バックダンサーとして風間くんに踊ってもらって、僕は気持ちよく歌ってた」と笑いを誘った。
最後に、櫻井は「今も踊れるんじゃないですか？踊ってもらって…」とスタジオの風間に無茶振り。VTR明け、風間は笑顔を見せ「翔くん覚えてるよ！」と「Can do！Can go！」のダンスを披露した。総合司会の水卜麻美アナウンサーは「ビックリした！風間さんってやっぱり踊れるんですね！」とキレキレ具合に驚き、風間は「本当に面白いのが、CDデビューした人たちは、自分たちの曲があるから忘れていくところがあるんですよ。でも、僕と生田斗真は上書き保存されてないから、あの時のまま完全に残ってるんですよ」と話していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
