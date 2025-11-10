フリーアナウンサーの青木源太（42）が10日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、女優・吉永小百合（80）にまつわる“ウワサ”について証言した。

番組では吉永の「永遠の若さの秘密」として、40年間続ける水泳ではバタフライをこなし「1年で365キロ泳いだことがある」、週1回はジム通いをしており「自宅では毎日スクワット60回と腹筋100回をこなす」などの“ウワサ”を紹介。さらに「現場でも座らない」というエピソードについては、最近インタビュー取材をしたという青木アナが証言した。

青木アナは「座らないっていうのは、体力的なことだけではなくて、ご自身の謙虚なお人柄と言いますか」と回想。当時、青木アナと吉永が先に現場入りしており、もう1人を待つ場面だったが、青木アナは「（吉永が）“皆さんお掛けください”って言うんですけど、もう1人の方が来るまで“私は待ってます”と、ずっと直立で、背筋もピンと伸ばして立ってらっしゃいました」と振り返った。

しかし話を聞いていた「ハイヒール」のリンゴは「このランクが座らへんかったら、気をつかいません？」と思わずツッコミ。スタジオでは「誰も座れないですね」と“本音”が漏れていた。