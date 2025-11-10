カシオ計算は10日、男子ゴルフツアーのカシオ・ワールド・オープン（11月27〜30日、高知・Kochi黒潮CC）に、元プロ野球選手の松坂大輔氏（45）が出場すると発表した。レギュラーツアーは初挑戦となる。

松坂氏は1999年にドラフト1位で西武に入団。高知・春野キャンプでプロ野球選手としてのキャリアをスタートさせた。その思い出の地・高知で異種競技に挑戦する。

22年にプロアマ形式のゴルフパートナーナープロアマのアマチュアの部に出場し、24年には下部ツアーの太平洋クラブチャレンジ（予選落ち）にも参戦したことがあるが、レギュラーツアーでプロと戦うのは初めて。

▼松坂大輔氏 この度、男子ゴルフのレギュラーツアーに初出場する機会をいただき、心より感謝申し上げます。高知県は、私がプロ野球選手として初めてキャンプで訪れた、思い出深い土地でもあります。この特別な場所で新たなチャレンジができることを、大変嬉しく思います。まずは予選突破を目標に、一打一打を大切にプレーしてまいります。現地で応援、お願いいたします。