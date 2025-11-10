歌手松任谷由実（71）が、9日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。司会の林修（60）をいじった。

対面インタビューのVTRで、林から「僕が物心ついたころから、松任谷さんの曲を聞きながら育ってきた印象があります」と伝えられると、松任谷は「もう（結婚して）松任谷になってましたか？」と返答。林からの「なっていないです。（旧姓の）荒井由実さんの『卒業写真』を何回聞いたか」の言葉に、「私も物心ついたころに『今でしょ！』でした」と、林の売りのフレーズをネタにして、雰囲気を和らげた。さらに「『今でしょ！』でブレークした時、どういう気持ちでした？」と林に逆質問。「僕がうかがう立場なので…」と林は苦笑いした。

その後も「伊沢さんとか出てくると、ヤバイなって思ったことありますか？」と、林の予備校での教え子で、東大出身のタレント、クイズプレーヤーの伊沢拓司（31）について質問。林が「全然、思わないですね」と即答すると、「そうですよね。何か1つの新しい文化人のジャンルができたっていう感じですね」。林も「伊沢君、まだまだですから」と話して笑いを誘った。