Apple（アップル）超事情通のBloombergのマーク・ガーマン記者。最新のニュースレターで、来年のMacBook Proの傾向について語っています。

どうやら多くの人が期待するMacBook大型アップデートは、予想よりも先みたい。Appleが本気出すのは、2026年後半から2027年？

本命はM6チップ？

10月にウェブサイト上にてスルっと発表されたM5チップ搭載のMacBook Pro。

来年はM5チップ高位モデルを搭載したさらなるプレミアムMacBook Proが発売されると期待がかかっています。で、この期待の中には、長く噂されているスクリーンの有機EL化や、ハード全体のアップデートがあるのですが…。

ガーマン氏いわく、2026年にリリースされるのは、M5 Pro/M5 Maxチップを搭載するMacBook Pro、さらにM5チップのMacBook Air。M5/M5 ProチップのMac miniに、M5 Max/M5 UltraチップのMac Studioがそこに続くだろうと。

ただし、期待されている有機ELスクリーン含む大型アプデがくるのは、M6チップを搭載するモデルであり、これが出るのは2026年後半から2027年前半だといいます。

大型アップデートを楽しみにしている人は、M5チップ時代の1年はお預け状態になりそう。最近のApple、（Siriも含めて）本気出すのに少々時間がかかっている様子です。

