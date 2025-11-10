歌手松任谷由実（71）が、9日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。若手アーティストとの交流を話した。

林修（60）によるVTRのインタビューで、米津玄師（34）が自身の曲「Lemon」は松任谷の「Hello，my，friend」から影響を受けたことを公言していることを聞かれ、松任谷は「光栄なことです」。そして「『Lemon』を聞かせていただいて、とってもいい曲なんです。けれど、どこが『Hello，my，friend』なのかな、って。よく分からないんですよ」と笑った。

自身の今年の誕生日に「YOASOBI」のコンポーザーAyase（31）と米津が遊びにきたことも明かした。さらに「昨日、あいみょんちゃんとメールのやりとりをしたんです。お正月とか、遊びにきたくれたことがあるんですよ」と続けた。

JUJUやaikoが自宅に来る時もあるというと、林から「それだけ集まったら、すぐコンサートか何か始めた方がいいんじゃないですか」と言われ、「でも、みんな、私も含めてギャラがない時はオーラを出さない」と、スタジオの出演者たちの爆笑を誘った。