ÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤¬11·î¤âÄã²¼¡¢À¯ÉÜÊÄº¿Ä¹´ü²½¤Ç·Êµ¤¤Ë·üÇ°

¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤¬11·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Â®ÊóÃÍ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î11·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ï50¡¥3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï10·î¤Î³ÎÄêÃÍ53¡¥6¤ò²¼²ó¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°Ç¯Æ±·î³ÎÄêÃÍ¤Î71¡¥8¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î53¡¥2¤â²¼²ó¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¾ðÀª¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÌäÂê¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤¬È¯É½¤·¤¿11·î¤Î¸½¾õ·ÐºÑ¾õ¶·»Ø¿ô¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï52¡¥3¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢10·î¤Î³ÎÄêÃÍ58¡¥6¤ò²¼²ó¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·î³ÎÄêÃÍ63¡¥9¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾ÃÈñ¼Ô´üÂÔ»Ø¿ô¤â49¡¥0¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢10·î¤Î³ÎÄêÃÍ50¡¥3¤ò²¼²ó¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·î³ÎÄêÃÍ76¡¥9¤â²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£¸å1Ç¯´Ö¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ½ÁÛ¤Ï¡¢10·î¤Î4¡¥6¡ó¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Æ4¡¥7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î11·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤¬Ìó6¡óÄã²¼¤·¤¿¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸Ä¿ÍºâÌ³¾õ¶·¤¬17¡ó°²½¤·¤¿¤³¤È¡¢º£¸å1Ç¯´Ö¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬11¡óÄã²¼¤·¤¿¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¡ÖÊÄº¿¡×¤¬1¥«·î°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï·ÐºÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë