森保Jエースが東京ど真ん中で強烈インパクト！本人も驚愕「先ほど渋谷に行ってきました。デカすぎて。窮屈そうにしてましたね」
森保ジャパンでインパクトを発揮している久保建英（レアル・ソシエダ）が、東京のど真ん中でも強烈な存在感を放っている。
日本サッカー協会とオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンが11月６日、『サッカー日本代表2026ホームユニホーム』を発表。現在そのプロモーションの一環として、渋谷の道玄坂に巨大な久保建英像『ビッグタケ モニュメント』が公開されている。
道行く人が写真を撮っており、新たな観光名所となりつつあるなか、久保自身はどう捉えているのか。10日に行なわれた日本代表の新ユニホームお披露目イベントで、24歳のエースは「この企画を聞いたのが７月ぐらいだと思います。率直にどのように感じられましたか？」と問われ、感想をこう伝えた。
「その時に『ある程度大きい』と聞いていたんですけど...実際今日、先ほど見に行ってきたんですけど、そこまで大きいと思ってなかったので、ちょっとびっくりしましたね。先ほど、朝ちょっと早めに起きて渋谷に行ってきました。デカすぎて。かなりスペースがあったんですけど、それでもちょっと窮屈そうにしてましたね」
その後、『ビッグタケ』ならぬ『ミニタケ』をプレゼントされた。久保は自身を模したフィギュアを見つめると、「ちょっとなんか本人のビジュアルを超えてきちゃってるので、そこだけね...良い意味で似てないなって思いますね」と伝え、再び笑いを誘った。
気に入ったようで、『ミニタケ』は「自宅の１番見えやすいところに飾る」という。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
