矢沢永吉、76歳“日本人最年長”東京ドームでソロ50周年公演「絶対てっぺんまでいってやろうと思っていた」
ロック歌手の矢沢永吉（76）が9日、ソロデビュー50周年を記念したライブ『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』を開催。2018年9月以来7年ぶりとなる東京ドーム公演で、前日と合わせて2日間で11万人を動員した。同所での単独公演は、2018年10月に行ったポール・マッカートニー（83／当時76歳4ヶ月）と並ぶ76歳2ヶ月、日本人最年長記録でさらなる伝説を作った。
【ライブ写真多数】「7年ぶり、洋子と一緒に歌います！」矢沢永吉、親子共演のシーン
その熱気はとどまることを知らない。白スーツに身を包んだ大勢のヤザワファンをはじめ、開演前から「永ちゃん」コールが飛び交った。自身がベース＆ボーカルを担当したロックバンド・キャロルを1975年4月13日に解散した矢沢は、同年9月にソロデビュー。MCでも当時の不安や葛藤を振り返り、半世紀にわたってついてきたファンに感謝を何度も伝えた。
1曲目「レイニー・ウェイ」で幕を開けると「ようこそいらっしゃい。東京ドーム2日目、一緒に行こうぜ！」と5.5万人をあおった。4曲目、5曲目には今年3月に他界した盟友、NOBODYのギタリスト・木原敏雄さんが手掛けた楽曲「世話がやけるぜ」「さめた肌」を歌唱した。
ソロ50周年を振り返り「あっという間だったよ、本当に」。キャロル解散当時の26歳は「自分にしてみたら必死で。俺、絶対てっぺんまでいってやろうと思っていたのよ」「今振り返ると最高ですよ。青春ど真ん中です」と笑顔をみせ「ピンで張る。とにかく俺はピンで、もう町から町を歩きましたよ」と懐古した。
「気がついたら矢沢もいい歳になりました。まさかこんなに長く歌うことができると思っていなかった。本当にみなさん、ありがとうございます」と感謝を伝えると、10曲目の「もうひとりの俺」は自らのギター弾き語りでしっかり聴かせた。
12曲目の「古いラヴ・レター」を歌い終えると、米SUVハマーのルーフに乗ってドームを1周。会場後方のファンに何度も手を振り「ロックンロール！」と声を張り上げた。
ステージに戻ると「7年ぶり、洋子と一緒に歌います！」と長女で歌手の矢沢洋子とともに13曲目の「Risky Love」を熱唱。前回の共演も東京ドーム公演で、再び同所で親子共演を実現させた。
18曲目の本編ラスト曲に選んだのは、28年ぶりに連続ドラマの主題歌となった最新シングル「真実」。同曲を収録した最新アルバム『I believe』は10/6付オリコン週間ランキングで初登場1位、76歳1ヶ月（当時）での1位獲得は「アルバム1位獲得」最年長記録。アルバムTOP10入り作品数記録も56作で歴代1位と、こちらも伝説を更新し続けている。
永ちゃんコールが会場中に包まれるなか始まったアンコールでは、純白のスーツに着替えた矢沢が「鎖を引きちぎれ」「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」を立て続けに熱唱、何度も何度もタオルが宙を舞っていた。
■セットリスト
M01. レイニー・ウェイ
M02. Rambling Rose
M03. ゴールドラッシュ
M04. 世話がやけるぜ
M05. さめた肌
M06. SOMEBODY'S NIGHT
M07. “カサノバ”と囁いて
M08. ラスト・シーン
M09. 共犯者 〜 MARIA（メドレー）
M10. もうひとりの俺
M11. ワン・ナイト・ショー
M12. 古いラヴ・レター
M13. Risky Love
M14. HEY YOU...
M15. 黒く塗りつぶせ
M16. A Day 〜 I LOVE YOU, OK（メドレー）
M17. YOU
M18. 真実
＜アンコール＞
EN01. 鎖を引きちぎれ
EN02. 止まらないHa〜Ha
EN03. トラベリン・バス
