¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡õ¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥ºÇË¶É¤Ç¡Ä¡¡¸µÎø¿Í¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤¬Éü±ï¤ËÆ°¤¯
¡¡ÊÆÇÐÍ¥¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê£¶£³¡Ë¤ÈÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»ï¡Ö£Ï£Ë¡ª¡×¤Ï£¹Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ï¥¢¥Ê¤ËºÆ¤Ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¤È¥¢¥Ê¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿´±Ç½¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡ÖÄìÃÎ¤ì¤Ì°¦¤Î°Ç¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï£²£°Ç¯¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê£²£²Ç¯¤Þ¤ÇÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î¤Ê¤«¡¢¥Ù¥ó¤È¥¢¥Ê¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÑÈË¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯¤ËÊÌ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ìó£²£°Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤¿£²£°£²£²Ç¯¡¢¸µº§Ìó¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê£µ£¶¡Ë¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤ÏÇË¶É¡£º£Ç¯£±·î¤ËÎ¥º§¤¬Àµ¼°¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢¥È¥à¤È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¥Ç¡¼¥È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¹ßÌó£¸¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£²¿Í¤ÎÇ®°¦¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Öº§ÌóÉÃÆÉ¤ß¡×¤È¤Þ¤Ç±½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ê¤Ï¥È¥à¤Î»ÙÇÛÅª¤Ê½Å°µ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢¸òºÝ¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¤Ïº£¤¬¥¢¥Ê¤ÈÉü±ï¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¤Ï¥¢¥Ê¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬Áá¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤À·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¤Î¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡££³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤¿¸µºÊ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤Î´Ö¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¥Ù¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¥¬¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢¸½ºß¸òºÝ£·Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤ÎºÆº§¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ó¤ÏºÇ¶á¤«¤Ê¤ê¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà¤Ï£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦£±Ç¯°Ê¾å¡£ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤¬¥¢¥Ê¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£