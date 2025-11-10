小野田紀美経済安全保障担当相が2025年11月9日にXを更新し、AIを使った虚偽画像や動画に注意喚起を行った。

「不安や怒りを煽って再生数を稼ぐ動画は悪質」

小野田大臣は9日にXで、「AI画像＆虚偽にご注意ください」とし、自身の画像を利用して作られた動画のスクリーンショットを公開。

動画は「入管の"闇"がついに暴かれた！」「小野田紀美、入管制度の"闇"を暴露!永田町が騒然―『情ではなく法を守れ!』と絶叫!」などといったタイトルがつけられており、小野田大臣の画像を利用し、あたかも小野田大臣の音声が流出したかのような印章を与える動画となっていた。

小野田大臣は「この画像はAIで作られたもので、実際の私ではありません」と画像がAI生成であると指摘。さらに、「また、国会でこんな風に絶叫したこともありません」と音声も自身のものではないと否定した。

小野田大臣は、「こんな虚偽画像まで使い『闇』だのなんだのと不安や怒りを煽って再生数を稼ぐ動画は悪質だと思います。色々な動画、くれぐれも視聴ご注意ください」と呼びかけていた。

この投稿に小野田大臣の元には、「普通に名誉毀損、肖像権の侵害で訴えられる案件なのでは？」「AI画像や動画には必ずAI生成である旨を明示させるような法律があれば良いですね」という声が集まっていた。