¥¢¥¸¥¢³ô¡¡´Ú¹ñ³ô¤ÏÂçÉý¹â¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ø¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ì¢±ä
¥¢¥¸¥¢³ô¡¡´Ú¹ñ³ô¤ÏÂçÉý¹â¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ø¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ì¢±ä
Åìµþ»þ´Ö14:01¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26432.86¡Ê+191.03¡¡+0.73%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3996.26¡Ê-1.29¡¡-0.03%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 27913.31¡Ê+261.90¡¡+0.95%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4085.33¡Ê+131.57¡¡+3.33%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8833.90¡Ê+64.25¡¡+0.73%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 83555.19¡Ê+338.91¡¡+0.41%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¡£
11·î¤ÎÂè4ÌÚÍËÆü¤Î´¶¼Õº×¤ò¹µ¤¨¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤âÊÆÀ¯ÉÜÊÄº¿¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¾å±¡¤¬À¯ÉÜÊÄº¿²ò½ü¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡¢¤³¤Î¤¢¤È²¼±¡¤ØÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÄº¿²ò½ü¤ÏÁá¤¯¤È¤â12Æü¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¥êー¥ºÌ±¼çÅÞ±¡ÆâÁíÌ³¤Ï²¼±¡¤Ç¶¦ÏÂÅÞË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤ÈÆ®¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·üÇ°¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¾å±¡¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤â²¼±¡¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Ìµ»ö¤ËÀ¯ÉÜÊÄº¿²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¸ÛÍÑÅý·×¤ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢GDP¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¤Ê¤ÉÂçÎÌ¤ÎÊÆ·ÐºÑ¥Çー¥¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂçÎÌ¤ÎÅý·×¤ò¼õ¤±¶âÍ»»Ô¾ì¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½µÌÀ¤±´Ú¹ñ³ô¤ÏÂçÉý¹â¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñÆâ³ô¼°»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉý¹¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¹âÀÇÎ¨¤ò35%¤«¤é25%¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³ô¼è°ú³èÀ²½´üÂÔ¤«¤é¡¢¥·¥ó¥è¥ó¾Ú·ô¤ä¥¥¦¥à¾Ú·ô¡¢SK¾Ú·ô¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¾Ú·ô¤Ê¤É¾Ú·ô³ô¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤³ô¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæÊÑ¤ï¤é¤º¡£Àè½µËö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ10·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¾å¾º¤·¤¿¡¢Âç·¿Ï¢µÙÃæ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áCPI¾å¾º¤Ï°ì»þÅª¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Ì¢±ä¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾Ê¤ÇÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢²ÚÍõÀ¸Êª¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¹¾ÁÉGDK¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¥ï¥¯¥Á¥ó¥áー¥«ー¤Î³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌµþÆ±¿ÎÆ²¤ä¾å³¤°åÌô½¸ÃÄ¡¢¹¾ÁÉ¹¯±ïÌô¶È¡¢¹¯ÈþÌô¶È¤Ê¤É°åÎÅÉÊ¤âÁí¤¸¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
