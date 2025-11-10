東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【日本】

日銀主な意見（10月29日-30日開催分）

企業家計の予想物価上昇率は既に概ね2%に達しインフレノルムが定着

不確実性なお高い状況続いていることを踏まえ予断持たずに判断していくこと重要

適切な情報発信続けながらタイミング逃さずに利上げを行うべき

円安リスク考えれば早めの利上げ望ましいが、今しばらく見極めるのが適当



【米国】

米上院「つなぎ予算案」の討論終結動議を60対40で可決

ジェフリーズ民主党院内総務「共和党と闘う、民主党は下院で共和党法案に反対する」



【韓国】

韓国政府

株式の配当所得に対する最高税率を35%から25%に引き下げる

外部サイト