81ºÐ¡¦²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡¢SUPER BEAVER¤ò¤Ù¤¿¤Ü¤á¡¡¡Ö²¿¤³¤Î¿Í¡©¡×¢ª¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤È¸Æ¤Ü¤¦¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡Ê81¡Ë¤¬¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç12·î27Æü¤Ë¡Ø²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡¡¤Û¤í¿ì¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È60th¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡© ²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤È±ó¤¤¿ÆÀÌ¡Ä¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨
¡¡²Î¼ê³èÆ°60¼þÇ¯¡¢80Âå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÃÆ£¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Û¤í¿ì¤¤µ¤Ê¬¤Ç²Î¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¡È60¼þÇ¯´¶¼Õº×¡É¤È¤·¤Æ¡¢6ÅÔ»ÔÁ´7¸ø±é¤ÇÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢60¼þÇ¯´ë²è¡¦ÂèÆóÃÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌÀÆü¤Ø¤Î»¾²Î¡Ù¤ò10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£SUPER BEAVER¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤µ¡×¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢SUPER BEAVER¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø»þ¤Ë¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢È´·²¤Ë¤è¤¯¤Æ¡¢²¿¤³¤Î¿Í¡©¤³¤ì¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢SUPER BEAVER¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¤¾¤Ã¤³¤ó¡×¡Ö4¿Í¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹¥¤¡×¤È¥Ù¥¿¤Ü¤á¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤È¸Æ¤Ü¤¦¡£¤Û¤á¤¹¤®¤«¤·¤é¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤»þÂå¤¬¤³¤Î¿ôÇ¯À¤³¦¤Ë¤¿¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä12·î27Æü¤Ï¡¢82ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤¿¤é¡¢10Ç¯¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£Àµ¤·¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
