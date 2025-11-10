日本代表3選手が新ユニお披露目! 撮影時の爆笑秘話明かした久保建英「菅原由勢選手が自分の仮面をつけて…」
日本サッカー協会(JFA)とアディダスジャパンは10日、東京都内で共同発表記者会見を行い、MF南野拓実(モナコ)、MF久保建英(ソシエダ)、MF中村敬斗(スタッド・ランス)が日本代表の新ユニフォームをお披露目した。
11月シリーズから日本代表が着用する新ユニフォームは「HORIZON(水平線)」がコンセプト。胸中央部分に日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが刻まれ、来年夏の北中米W杯に向けたスローガン『最高の景色を2026』を表現したものとなっている。
会見に出席した南野は「いつも新しいユニフォームの発表前は選手として楽しみにしていて、期待しているけど、僕の期待を超えてくるような格好いいデザインだった」と好印象を口にし、事前に撮影されたプロモーションムービーの撮影を「W杯イヤーのユニフォームということですごく気持ちが昂った。ファッション的にも格好いいなという気持ちだった」と振り返った。
撮影のコンセプトはスペイン語で自由を示す「リブレ」。ラ・リーガでプレーする久保は「(英語で)フリーダムといった感じで自由に縛りもなく、笑顔を引き出してもらった撮影だったので楽しかった」と撮影当時を思い出しつつ、撮影時のエピソードとして「菅原由勢選手が自分の仮面をつけて自分の方に来て、笑っちゃったのを覚えています」と爆笑秘話を明かした。
アディダスジャパンのYoutube新企画『ノゾキミ』では選手たちが「水平線」のコンセプトをもとにユニフォームのデザインを予想する企画にも挑戦。参加した久保は「僕が書いたユニフォームの何倍も格好良かったので僕がデザイナーじゃなくて良かったなと思います」と笑いを誘い、中村は「僕が書いてみたユニフォームと似ていたのですごく嬉しかったし、アーチがかったデザインが格好良かった」と胸を張った。
会見では3選手がW杯に向けた決意の色紙も披露。南野は「自分の限界を超える」と銘打ち、「最高の景色を見に行くにはサッカー人生最高の状態で挑まないといけないし、日頃から常に自分の限界を超えるんだという気持ちを持って試合や練習に挑むことが今の自分にとってすごく重要だと思う」と決意を語った。
久保は「実力」というシンプルな言葉に思いを込め、「運とか勢いもW杯は大事だと思うけど、上に行こうと思ったら実力が大事だと思う。僕だけでなく選手それぞれが互いの実力を極限まで上げて、南野選手の言う通り自分の限界をおのおのが超えていければ」と決意表明。中村は「常に自己ベスト」と掲げ、「最高の景色を見に行くことを目標にやっているので、日々の練習、毎試合毎試合ベストを尽くしてプレーしていくのが大事」と意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)
