ÆüËÜÂåÉ½¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ÎJI BLUE¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñÀÚÉä¤Ä¤«¤ó¤À²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ØºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ù¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJI BLUE¡×(¥¸¥§¥¤¥¢¥¤ ¥Ö¥ë¡¼)¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½¢Ç¤È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡JI BLUE¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤ÈINI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë12¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£çÐÆá¾ë¾©¤µ¤ó¡¢À¾Þ«¿Í¤µ¤ó¡¢Çò´äÎÜÉ±¤µ¤ó¡¢²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡¢º´Æ£·Ê¸ê¤µ¤ó¡¢ÅÄÅç¾¸ã¤µ¤ó¡¢üâÄÍÂçÌ´¤µ¤ó¡¢¸åÆ£°ÒÂº¤µ¤ó¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¤µ¤ó¡¢¶â¾ëÊË³¤¤µ¤ó¡¢º´ÌîÍºÂç¤µ¤ó¡¢ÃÓùõÍý¿Í¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÂç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¡£²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯ÅÙ¤ÎÂè93²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç·´»³¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª½é½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡¡²ÏÌî¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ä10·î¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤â¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¡Ö¼¡¤ÎÂåÉ½Àï¤ò¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÈ´Å§¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡JFA¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¤Î±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖBLUE WING ACTION¡ÁÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤è¤¦¡¢±þ±ç¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£JI BLUE¤â¤³¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡BLUE WING ACTION¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡×¤òÌÜ»Ø¤¹SAMURAI BLUE¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î±þ±ç¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¡¢JFA¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJFA Passport¡×¤ä³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ë¤è¤ëÁí·×¤ò±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤È¤·¡¢±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤¬200Ëü¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯¥µ¥Ã¥«¡¼À¤³¦°ì¤¬·è¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Æ±þ±ç¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
