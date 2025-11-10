¡ÈºÇ¹â¤Î±þ±ç¡É¤ò! ÆüËÜÂåÉ½¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËJO1¤ÈINI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJI BLUE¡×¤¬½¢Ç¤!
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ØºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ù¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJI BLUE¡×(¥¸¥§¥¤¥¢¥¤ ¥Ö¥ë¡¼)¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£JI BLUE¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤ÈINI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë12¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤Ï¡¢çÐÆá¾ë¾©¤µ¤ó¡¢À¾Þ«¿Í¤µ¤ó¡¢Çò´äÎÜÉ±¤µ¤ó¡¢²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡¢º´Æ£·Ê¸ê¤µ¤ó¡¢ÅÄÅç¾¸ã¤µ¤ó¡¢üâÄÍÂçÌ´¤µ¤ó¡¢¸åÆ£°ÒÂº¤µ¤ó¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¤µ¤ó¡¢¶â¾ëÊË³¤¤µ¤ó¡¢º´ÌîÍºÂç¤µ¤ó¡¢ÃÓùõÍý¿Í¤µ¤ó¡£JI BLUE¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»×¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ØºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈJI BLUE¡É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡ØJI BLUE¡Ù(¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¥Ö¥ë¡¼)¤Ï¡¢JO1¤ÈINI¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎIdentity¤Ç¤¢¤ë¡ØJO1¡Ù¤Î¡Ø¥¸¥§¥¤¡Ù¤È¡ØINI¡Ù¤Î¡Ø¥¢¥¤¡Ù¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ØÀÄ¡¦BLUE¡Ù¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉáÃÊ¤ÏJO1¡¦INI¤È¤â¤ËÊÌ¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£JAM¡¦MINI¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡Ø±þ±ç¤ÎÎÏ¡Ù¤ËÇØÃæ¤ò¤ª¤µ¤ì¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ËÍ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡Ø±þ±ç¤Î»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡Ù¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤ËÃÄ·ë¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÀ¤³¦°ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢JFA¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¤Î±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖBLUE WING ACTION¡ÁÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤è¤¦¡¢±þ±ç¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡BLUE WING ACTION¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡×¤òÌÜ»Ø¤¹SAMURAI BLUE¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î±þ±ç¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¡¢JFA¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJFA Passport¡×¤ä³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ë¤è¤ëÁí·×¤ò±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤È¤·¡¢±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤¬200Ëü¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯¥µ¥Ã¥«¡¼À¤³¦°ì¤¬·è¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Æ±þ±ç¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½¸·×´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î10Æü¤«¤é26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£ºÇ½ª½¸·×·ë²Ì¤Ï4·î¾å½Ü¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Î200Ëü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Î6·î¾å½Ü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Æ±þ±ç¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤Ï¡¢çÐÆá¾ë¾©¤µ¤ó¡¢À¾Þ«¿Í¤µ¤ó¡¢Çò´äÎÜÉ±¤µ¤ó¡¢²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡¢º´Æ£·Ê¸ê¤µ¤ó¡¢ÅÄÅç¾¸ã¤µ¤ó¡¢üâÄÍÂçÌ´¤µ¤ó¡¢¸åÆ£°ÒÂº¤µ¤ó¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¤µ¤ó¡¢¶â¾ëÊË³¤¤µ¤ó¡¢º´ÌîÍºÂç¤µ¤ó¡¢ÃÓùõÍý¿Í¤µ¤ó¡£JI BLUE¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»×¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØJI BLUE¡Ù(¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¥Ö¥ë¡¼)¤Ï¡¢JO1¤ÈINI¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎIdentity¤Ç¤¢¤ë¡ØJO1¡Ù¤Î¡Ø¥¸¥§¥¤¡Ù¤È¡ØINI¡Ù¤Î¡Ø¥¢¥¤¡Ù¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ØÀÄ¡¦BLUE¡Ù¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉáÃÊ¤ÏJO1¡¦INI¤È¤â¤ËÊÌ¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£JAM¡¦MINI¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡Ø±þ±ç¤ÎÎÏ¡Ù¤ËÇØÃæ¤ò¤ª¤µ¤ì¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ËÍ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡Ø±þ±ç¤Î»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡Ù¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤ËÃÄ·ë¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÀ¤³¦°ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢JFA¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¤Î±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖBLUE WING ACTION¡ÁÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤è¤¦¡¢±þ±ç¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡BLUE WING ACTION¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡×¤òÌÜ»Ø¤¹SAMURAI BLUE¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î±þ±ç¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¡¢JFA¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJFA Passport¡×¤ä³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ë¤è¤ëÁí·×¤ò±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤È¤·¡¢±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤¬200Ëü¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯¥µ¥Ã¥«¡¼À¤³¦°ì¤¬·è¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Æ±þ±ç¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½¸·×´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î10Æü¤«¤é26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£ºÇ½ª½¸·×·ë²Ì¤Ï4·î¾å½Ü¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Î200Ëü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Î6·î¾å½Ü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Æ±þ±ç¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£