「バケモンみたいなスコア」モロッコの“16-0”の歴史的大勝にSNS驚き 得失点差が-8から一気に+8へ 同組の日本は2勝1分で首位突破【サッカーU-17W杯】
◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)
サッカーFIFA U-17ワールドカップ現地9日にグループA、B、C、Dの第3戦が行われ、モロッコがニューカレドニアに16-0の衝撃の点差で圧勝しました。
48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。
日本と同組のモロッコは、初戦の日本戦で0-2で敗戦。第2戦のポルトガル戦は0-6で敗れ、最下位で第3戦を迎えました。
突破には勝利が必須の今節。前半に2人退場となったニューカレドニアから前半だけで7得点。突破のために少しでも得点を重ねたいモロッコは、後半も攻撃の手を緩めず、計16得点を決めました。
この試合、モロッコは78回のシュートを記録。2人の退場もありましたが、FIFAによれば大会最大得点差勝利となる“16-0”でニューカレドニアに圧勝しました。
SNSでは「16-0ってスコア初めて見た」「凄い光景やなぁ」「16点差で負けたチームに引き分ける日本。サッカーは、何があるか分からん」「バケモンみたいなスコア」と話題を集めました。
同日、日本はポルトガルに2-1で勝利。1位通過が日本、2位通過がポルトガルで確定しました。
モロッコは3位浮上となり、得失点差が-8から+8へと一気に逆転。グループ突破は他グループの結果を待つこととなります。
▽グループB
【結果】
＜第1節＞
日本 2-0 モロッコ
ポルトガル 6-1 ニューカレドニア
＜第2節＞
ポルトガル 6-0 モロッコ
日本 0-0 ニューカレドニア
＜第3節＞
日本 2-1 ポルトガル
モロッコ 16-0 ニューカレドニア
※順位・チーム・勝ち点・得失点
1位 日本 7/＋3
2位 ポルトガル 6/＋10
3位 モロッコ 3/＋8
4位 ニューカレドニア 1/-21