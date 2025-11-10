◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

サッカーFIFA U-17ワールドカップ現地9日にグループA、B、C、Dの第3戦が行われ、モロッコがニューカレドニアに16-0の衝撃の点差で圧勝しました。

48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。

日本と同組のモロッコは、初戦の日本戦で0-2で敗戦。第2戦のポルトガル戦は0-6で敗れ、最下位で第3戦を迎えました。

突破には勝利が必須の今節。前半に2人退場となったニューカレドニアから前半だけで7得点。突破のために少しでも得点を重ねたいモロッコは、後半も攻撃の手を緩めず、計16得点を決めました。

この試合、モロッコは78回のシュートを記録。2人の退場もありましたが、FIFAによれば大会最大得点差勝利となる“16-0”でニューカレドニアに圧勝しました。

SNSでは「16-0ってスコア初めて見た」「凄い光景やなぁ」「16点差で負けたチームに引き分ける日本。サッカーは、何があるか分からん」「バケモンみたいなスコア」と話題を集めました。

同日、日本はポルトガルに2-1で勝利。1位通過が日本、2位通過がポルトガルで確定しました。

モロッコは3位浮上となり、得失点差が-8から+8へと一気に逆転。グループ突破は他グループの結果を待つこととなります。

▽グループB

【結果】

＜第1節＞

日本 2-0 モロッコ

ポルトガル 6-1 ニューカレドニア

＜第2節＞

ポルトガル 6-0 モロッコ

日本 0-0 ニューカレドニア

＜第3節＞

日本 2-1 ポルトガル

モロッコ 16-0 ニューカレドニア

【順位表】※順位・チーム・勝ち点・得失点1位 日本 7/＋32位 ポルトガル 6/＋103位 モロッコ 3/＋84位 ニューカレドニア 1/-21