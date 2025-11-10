プロ野球・日本ハムは10日、マルティネス選手と2026年シーズンの契約延長が合意に達したと発表しました。

中日から加入し2023年から日本ハムでプレーするマルティネス選手。加入から昨季まで2年連続で2桁本塁打を記録していましたが、今季は34試合出場で打率.174、1本塁打、8打点の成績でした。

マルティネス選手は球団を通じ「2026年シーズンもこのチームの一員として戦えることを誇りに思います。これからも情熱と責任を胸に、ファイターズのために全力を尽くします」とコメントしています。

▼以下、マルティネス選手コメント全文

「全てのファイターズファンの皆様、そして球団関係者の皆様からの支えと信頼に、心から感謝しています。2026年シーズンもこのチームの一員として戦えることを誇りに思います。これからも情熱と責任を胸に、ファイターズのために全力を尽くします。チームが日本一という目標を達成し、ファンの皆様にファイターズを誇りに思ってもらえるよう、日々努力を重ねていきます。みんなで、最高の一年にしていきましょう」