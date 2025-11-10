「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、ホンダ<7267.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



前週末７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２１兆１０００億円から２０兆７０００億円（前期比４．６％減）へ、営業利益を７０００億円から５５００億円（同５４．７％減）へ、純利益を４２００億円から３０００億円（同６４．１％減）へ下方修正した。二輪事業はベトナムでの販売台数減少を他地域でカバーすることで、グローバルで２１３０万台の販売予想を維持するほか、円安によるプラス効果を見込む。ただ、四輪事業で主に中国、ＡＳＥＡＮ地域における販売台数の減少を見込むほか、半導体供給不足による減少を北米地域に反映させ、販売台数の見通しを３６２万台から３３４万台に下方修正したことから、売上高・利益予想を減額した。



下方修正を受けて、この日の同社株は前週末比８０円（５．０％）安の１５０５円で寄り付き、その後も１５００円台前半で推移。米国の関税政策やネクスペリアの半導体出荷停止問題の影響が他の自動車メーカーに比べて大きいとの見方もあり、売り予想数の上昇につながっているようだ。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１０兆６３２６億円（前年同期比１．５％減）、営業利益４３８１億４４００万円（同４１．０％減）、純利益３１１８億２９００万円（同３７．０％減）だった。二輪事業はブラジルを中心にグローバル販売台数は１０７６万３０００台（同３．７％増）と伸長し、上期として過去最高の販売台数となったものの、四輪事業は関税影響や中国の落ち込みなどで１６８万台（同５．６％減）と減少した。



