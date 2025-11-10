森香澄、SKY-HIら出演！『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』を振り返る特別番組がLemino(R)にて配信スタート
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（通称：MAJ）を振り返る特別番組『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル』の独占無料配信が、映像配信サービス「Lemino(R)」にてスタートした。
■日本の音楽の新しい歴史が始まった一夜を様々な視点で掘り下げ
第2回の開催が、2026年6月13日に決定した『MUSIC AWARDS JAPAN』（MAJ）。
特別番組『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル』は、2025年5月に開催され、音楽人5,000 人が投票する「日本初の本格的な国際音楽賞」として大きな反響を呼んだ、第1回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の軌跡を辿るプログラム。
2025年5月21日に開催されたプレミアセレモニーのMCを務めた森香澄がMCを務め、ゲストとしてラッパー／音楽プロデューサー、そしてBMSGのCEOとして第一線で活躍するSKY-HIをはじめとする「MAJ」にゆかりのある顔ぶれを招待。 日本の音楽の新しい歴史が始まった一夜を、様々な視点で深く掘り下げて振り返る。
また、セレモニー当日のパフォーマンスに加え、Creepy Nuts、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなど、豪華アーティストの超貴重な未公開映像も大放出。参加アーティストの貴重な証言を基に「MAJ」の全貌を紐解きながら、感動と熱狂を伝えていく。
さらには、11月5日に開催され、櫻井海音、ヒコロヒーらが登壇した『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー作品／アーティスト候補中間発表会』の模様もLeminoにて無料配信開始。詳細は、特集ページをチェックしよう。
■配信情報
Lemino(R)『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル』
11/10（月）12:00～ ※配信開始日時
出演：森香澄、SKY-HI、宅見将典、柴那典、稲葉豊（MAJ実行委員会 副委員長）
Lemino(R)『エントリー作品／アーティスト候補中間発表！ | MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
出演：櫻井海音、ヒコロヒー 他
11/10（月）12:00～ ※配信開始日時
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
2026年
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
※開催ウィーク：06/08（月）～06/13（土）
■関連リンク
Lemino(R)特集ページ
https://bit.ly/4oYvOEu
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/