三京化、今期経常を2％上方修正

三京化成 <8138> [東証Ｓ] が11月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比38.9％増の2.9億円に拡大し、従来予想の2.2億円を上回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の5.5億円→5.7億円(前期は5.8億円)に2.3％上方修正し、減益率が5.1％減→2.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比26.3％減の2.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比34.0％増の1.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.1％→1.6％に改善した。



株探ニュース

