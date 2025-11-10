お弁当を持って、深まる秋の行楽に出かけませんか？

手軽に調理できる人気の冷凍食品を、専門店で調査しました。

時津町にあるコーヒーと冷凍食品の専門店『ファディ時津店』。

店内にはカフェも併設されていて、食事やスイーツも楽しめます。

ここで取り扱っている冷凍食品はプロ仕様。

種類も豊富で、好きな具材を加えるなどひと手間アレンジするだけで、簡単に本格的な料理が作れます。

（ファディ時津店 鶴丸 耕一 店長）

「お子さんが好きな唐揚げやエビフライなど、家族で秋の行楽にお出かけの際、弁当のおかずにぴったりな商品も多くあります。手軽に簡単調理できますので、数種類の商品をストックしておけば、急なお出かけにも重宝します」

【第5位】「国産鶏むね肉の塩麹唐揚げ」(300g） 754円(税込)

『国産鶏むね肉の塩麹唐揚げ』は、凍ったまま油で4分ほど揚げます。

鶏むね肉を塩麹でやわらかくジューシーに。

衣を薄くしているので、肉の食感をしっかりと楽しめます。

レンジでの調理も可能で、手軽に使えるのがうれしいポイントです。

【第4位】蜜がしみてる「おさつスティック」(500g） 646円(税込)

解凍せずに、そのまま弁当箱に入れるだけ。

食べやすい大きさにカットしたサツマイモに、優しい甘さの黒蜜をしみ込ませました。

子どもから年配の人まで食べやすいようにやわらかく仕上げています。

【第3位】パパッと晩ごはん「宮崎県産若鶏の西京焼き」(300g） 646円(税込)

若鶏の肩肉を、日高昆布だしが入った西京味噌で漬け込みました。

フライパンで、焼き色がつくまでさっと焼きます。

西京味噌の甘さと香ばしさが広がり、ごはんに合う一品です。

【第2位】「鮭ご飯の素」(2合用） 538円(税込)

パックの中にはいわしや昆布、焼きあごなど、7種類の国産素材と濃厚な合わせだしが入っています。

その解凍した具材を、お米と一緒に炊飯器に入れてスイッチオン。

だしがふわっと香る、炊き込みご飯が完成です。

皮や骨を取った銀鮭は大ぶりにカットされているので、食べ応えは十分。

冷めてもおいしいので、おにぎりにするのもおすすめです。

【第1位】海老がギッシリ！「ご馳走海老フライ」(30尾入） 1,620円(税込)

（ファディ時津店 鶴丸 耕一 店長）

「ファディ時津店で人気の「お弁当のおかず」、第1位は『海老がギッシリ! ご馳走海老フライ』です」

凍ったまま揚げるだけの簡単調理です。

たっぷり30尾入っていて、とってもお得。

プリプリッとしたエビの旨みと食感を楽しめます。

弁当の主役はもちろん、食卓のメインディッシュにも。

子どもにも大人にも人気が高い商品です。