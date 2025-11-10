リネットＪ、前期経常を98％上方修正

リネットジャパングループ <3556> [東証Ｇ] が11月10日後場(14:30)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常損益を従来予想の2.5億円の黒字→4.9億円の黒字(前の期は11.8億円の赤字)に98.4％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益も従来予想のトントン→2.4億円の黒字(前年同期は5.2億円の赤字)に増額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、概ね前回発表の業績予想のとおりに推移いたしました。 利益面につきましては、リユース・リサイクル事業が堅調に推移したことに加え、株主還元策の一環として実施した自社株価予約取引において、前期末に当社株価が先渡価格を大きく上回ったことにより営業外収益 133 百万円を計上することから、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表の業績予想を大きく上回る見込みとなりました。

