【ライブレポート】矢沢永吉、76歳国内最年長記録で東京ドーム公演開催！「うれしいよー！！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

矢沢永吉が、11月8日・9日に、2018年9月以来7年ぶりの東京ドーム公演を開催。2日間で約11万人を動員した。

■「最後まで一緒に行こうぜー！」（矢沢永吉）

この公演をもって、東京ドーム単独公演・最年長記録がポール・マッカートニー（2018年10月/当時76歳）と並んだ矢沢。日本人アーティストに限れば、76歳で最年長記録となった。

初日の11月8日公演では、開演前からコールやウェーブが巻き起こるなど、すでに観客のボルテージが最高潮に達するなか、無数のレーザー光線が交錯し、火柱が上がるド派手な演出から「さまよい」でスタート。

「ようこそ、いらっしゃい！ 矢沢永吉ソロ50周年！ 東京ドーム！ 最後まで一緒に行こうぜー！」と観客を沸かせながら、冒頭からエネルギー全開のライブを行った。

さらにドームを見わたしながら「今日見て！ ばっちり入ってない？ これ！ うれしいよー！！」と喜びをかみしめながらファンに感謝を伝えた。

10名のダンサーを従えた「SOMEBODY’S NIGHT」、黒と白の衣装に身を包んだ160人もの人がステージで交錯する圧巻の「ラスト・シーン」、2018年9月15日の東京ドーム以来7年ぶりの共演となる愛娘であるyokoとの「Risky Love」、ドラマの主題歌にもなった「真実」など、新旧の名曲を本編で披露した。

途中後方のファンのために、「矢沢行きますよー！」と叫び、真っ赤なHUMMERに乗ってドームを1周した。

アンコールでは、「鎖を引きちぎれ」「止まらないHa～Ha」「トラベリン・バス」と人気曲を立て続けに披露し、メドレー込みで24曲、約2時間20分のライブを締め括った。

PHOTO BY HIRO KIMURA

■セットリスト

◎11月8日セットリスト

1.さまよい

2.テレフォン

3.ゴールドラッシュ

4.世話がやけるぜ

5.さめた肌

6.SOMEBODY’S NIGHT

7.“カサノバ”と囁いて

EPOCH1

8.ラスト・シーン

9.共犯者 ～ MARIA（メドレー）

10.もうひとりの俺

11.ワン・ナイト・ショー

12.古いラヴ・レター

EPOC2 (HUMMER)

13 Risky Love (with yoko)

14.HEY YOU・・・

15.黒く塗りつぶせ

16.A DAY ～ 時間よ止まれ（メドレー）

17.YOU

18.逃亡者

19.真実

ENCORE

20.鎖を引きちぎれ

21.止まらないHa～Ha

22.トラベリン・バス

◎11月9日セットリスト

1.レイニー・ウェイ

2.Rambling Rose

3.ゴールドラッシュ

4.世話がやけるぜ

5.さめた肌

6.SOMEBODY’S NIGHT

7.“カサノバ”と囁いて

EPOCH1

8.ラスト・シーン

9.共犯者 ～ MARIA（メドレー）

10.もうひとりの俺

11.ワン・ナイト・ショー

12.古いラヴ・レター

EPOC2 (HUMMER)

13.Risky Love (with yoko)

14.HEY YOU・・・

15.黒く塗りつぶせ

16.A DAY ～ I LOVE YOU,OK（メドレー）

17.YOU

18.真実

ENCORE

19.鎖を引きちぎれ

20.止まらないHa～Ha

21.トラベリン・バス

■デジタルキャンペーン開催中

そして待望のライブツアー『Do It！YAZAWA 2025』を記念して、現在応募者全員が専用のサイト上でアルバム『I believe』をライブラリに追加するだけで「オリジナル待ち受け画像」を入手できる（対象：Apple・Spotify）デジタルキャンペーンも開催中。すでにライブラリ追加済の方も応募可能。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

ALBUM『I believe』

2026.01.28 ON SALE

ANALOG『I believe』

矢沢永吉 OFFICIAL SITE

https://www.eikichiyazawa.com/