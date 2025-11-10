【ライブレポート】矢沢永吉、76歳国内最年長記録で東京ドーム公演開催！「うれしいよー！！」
矢沢永吉が、11月8日・9日に、2018年9月以来7年ぶりの東京ドーム公演を開催。2日間で約11万人を動員した。
■「最後まで一緒に行こうぜー！」（矢沢永吉）
この公演をもって、東京ドーム単独公演・最年長記録がポール・マッカートニー（2018年10月/当時76歳）と並んだ矢沢。日本人アーティストに限れば、76歳で最年長記録となった。
初日の11月8日公演では、開演前からコールやウェーブが巻き起こるなど、すでに観客のボルテージが最高潮に達するなか、無数のレーザー光線が交錯し、火柱が上がるド派手な演出から「さまよい」でスタート。
「ようこそ、いらっしゃい！ 矢沢永吉ソロ50周年！ 東京ドーム！ 最後まで一緒に行こうぜー！」と観客を沸かせながら、冒頭からエネルギー全開のライブを行った。
さらにドームを見わたしながら「今日見て！ ばっちり入ってない？ これ！ うれしいよー！！」と喜びをかみしめながらファンに感謝を伝えた。
10名のダンサーを従えた「SOMEBODY’S NIGHT」、黒と白の衣装に身を包んだ160人もの人がステージで交錯する圧巻の「ラスト・シーン」、2018年9月15日の東京ドーム以来7年ぶりの共演となる愛娘であるyokoとの「Risky Love」、ドラマの主題歌にもなった「真実」など、新旧の名曲を本編で披露した。
途中後方のファンのために、「矢沢行きますよー！」と叫び、真っ赤なHUMMERに乗ってドームを1周した。
アンコールでは、「鎖を引きちぎれ」「止まらないHa～Ha」「トラベリン・バス」と人気曲を立て続けに披露し、メドレー込みで24曲、約2時間20分のライブを締め括った。
PHOTO BY HIRO KIMURA
■セットリスト
◎11月8日セットリスト
1.さまよい
2.テレフォン
3.ゴールドラッシュ
4.世話がやけるぜ
5.さめた肌
6.SOMEBODY’S NIGHT
7.“カサノバ”と囁いて
EPOCH1
8.ラスト・シーン
9.共犯者 ～ MARIA（メドレー）
10.もうひとりの俺
11.ワン・ナイト・ショー
12.古いラヴ・レター
EPOC2 (HUMMER)
13 Risky Love (with yoko)
14.HEY YOU・・・
15.黒く塗りつぶせ
16.A DAY ～ 時間よ止まれ（メドレー）
17.YOU
18.逃亡者
19.真実
ENCORE
20.鎖を引きちぎれ
21.止まらないHa～Ha
22.トラベリン・バス
◎11月9日セットリスト
1.レイニー・ウェイ
2.Rambling Rose
3.ゴールドラッシュ
4.世話がやけるぜ
5.さめた肌
6.SOMEBODY’S NIGHT
7.“カサノバ”と囁いて
EPOCH1
8.ラスト・シーン
9.共犯者 ～ MARIA（メドレー）
10.もうひとりの俺
11.ワン・ナイト・ショー
12.古いラヴ・レター
EPOC2 (HUMMER)
13.Risky Love (with yoko)
14.HEY YOU・・・
15.黒く塗りつぶせ
16.A DAY ～ I LOVE YOU,OK（メドレー）
17.YOU
18.真実
ENCORE
19.鎖を引きちぎれ
20.止まらないHa～Ha
21.トラベリン・バス
■デジタルキャンペーン開催中
そして待望のライブツアー『Do It！YAZAWA 2025』を記念して、現在応募者全員が専用のサイト上でアルバム『I believe』をライブラリに追加するだけで「オリジナル待ち受け画像」を入手できる（対象：Apple・Spotify）デジタルキャンペーンも開催中。すでにライブラリ追加済の方も応募可能。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
ALBUM『I believe』
2026.01.28 ON SALE
ANALOG『I believe』
