SEAMOが、11月8日に地元・名古屋ダイアモンドホールで行われた全国ツアー＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜＞ の初日公演にて、ニューアルバム 『From Now to Then』 の発売とZepp Nagoyaでの追加公演開催をサプライズ発表した。

この日のチケットはソールドアウト。20周年ツアーの幕開けを飾るステージに集まった満員の観客を前に渾身のパフォーマンスを披露する中、「素敵なお知らせがあります！来年の2月11日にニューアルバムが発売となります！メジャーレーベルからの発売です！『From Now to Then』というタイトルで、サブスクでも人気がある過去の曲と、夏にリリースしたアニメタイアップの曲、そして皆さんがまだ聴いたことのない新曲が半々に入った、SEAMOの“昔と今”を楽しんでもらおうというアルバムになっています」と新作のリリースを発表。

さらに「来年の3月22日にZepp Nagoyaで追加公演をやらせていただきます！実は3月23日が僕のデビュー日で、だから来年の3月22日が20周年イヤー最後の日なんです。最後の最後まで20周年を祝おうじゃないかということで、押さえさせていただきました！」

2002年にシーモネーター＆DJ TAKI-SHITとしてメジャーデビュー。2005年にはSEAMOとしてBMG JAPANより再デビューを果たし、「マタアイマショウ」「ルパン・ザ・ファイヤー」など数々のヒット曲を世に送り出し、2006年にはNHK紅白歌合戦に出演し、日本武道館や代々木第一体育館でのワンマン公演など、ソロラッパーとして日本のヒップホップ・シーンを切り拓いてきた。地元である名古屋を拠点に活動を続け、東海地区初の大型野外フェス＜TOKAI SUMMIT＞を立ち上げ、10年連続で開催。

そんな数々の功績を残してきたSEAMOがデビュー20周年を迎え、ソニー・ミュージック／EPICレコードジャパンから“3度目のメジャーデビュー”を果たす。この日リリースが発表されたニューアルバム『From Now to Then』は、タイトルの示す通りSEAMOの“これまで”と“これから”をつなぐ節目の作品となりそうだ。

『From Now to Then』

2026年2月11日（水）発売

予約：https://erj.lnk.to/Ot0g0v 【完全生産限定盤】CD＋20周年記念グッズ封入

ESCL-6140〜6141 ￥7,700（税込）／￥7,000（税抜）

【通常盤】CDのみ

ESCL-6142 ￥3,300（税込）／￥3,000（税抜） ＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜 追加公演＞

日時： 2026年3月22日（日） 開場16:00／開演17:00

会場： Zepp Nagoya

問い合わせ： ズーム（052-290-0909）平日11:00〜18:00 ・チケット

20周年プレミアムチケット：￥20,800（税込）

前方エリア確約／終演後Meet & Greet／プレミアムグッズ1点／限定タオル

※FC抽選先行限定（11月16日まで）

プレミアムグッズ付きチケット：￥13,800（税込）

プレミアムグッズ1点／限定タオル

タオル付きチケット：￥10,000（税込）

限定タオル

一般指定席：￥8,000（税込）

※入場時ドリンク代 ￥600別途。3歳以上有料、3歳未満入場不可。