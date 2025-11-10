西武は１０日、今井達也投手の今オフのポスティングシステム利用による米大リーグ挑戦を容認したと発表。広池球団本部長が報道陣の取材に応じ、経緯を説明した。

開口一番、「難しい判断ではありましたけど、本当に本人が一貫して数年前からメジャーへの思いを語ってたので、そこを考えて最終的には判断しました」と胸の内を明かした同本部長。プロ９年目の今季は２４試合、１６３回２／３に登板して１０勝（５敗）を挙げ、防御率１・９２の成績を残したエース。戦力面で、チームにとって移籍が痛手であることは間違いなく、「あれだけの投手ですし、特にこの２年っていうのは数字的にも非常に貢献してくれたピッチャーなので。チームの強化を預かるものとしては難しい判断でした」と話した。

また、５日に同システムを利用しての米大リーグ移籍容認を発表した高橋光成投手に続き、今オフ２人目の容認。高橋は今季２４試合、１４８回に登板して８勝９敗、防御率３・０４の成績を残しており、来季は２人合わせて約３００イニングが空白となる。同本部長は「若い選手とか、今いる主力のピッチャーのもうひと頑張りってところも期待してますし、編成的な部分でも、なんとか整えて春を迎えたいなという風には思ってます」と期待。「チームとして得失点差を埋めていくというところで、失点を減らす、得点を増らす、どちらも意味は一緒。その時必要なことをやっていきたい」と投手野手ともに今オフの積極的な補強にも含みを持たせた。