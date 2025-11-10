仙台の味を缶詰で！K＆K缶つまJAPAN「牛たん炭焼利久監修 牛たん旨辛南蛮味噌煮」

国分東北から、株式会社利久と協業した「K&K缶つまJAPAN 牛たん炭焼利久監修 牛たん旨辛南蛮味噌煮」が登場。

2025年11月10日(月)より発売されています☆

K&K缶つまJAPAN「牛たん炭焼利久監修 牛たん旨辛南蛮味噌煮」

発売日：2025年11月10日(月)

価格：750円(税別) ※東北内／780円(税別) ※東北外

販売場所：国分グループ公式オンラインストア「ROJI日本橋 ONLINE STORE」など

内容量：140g

国分東北が展開する、その土地ならではの素材にこだわった「缶つまJAPAN」シリーズから、宮城・仙台の名店「牛たん炭焼利久」が監修した新商品が登場！

仙台の食文化である牛たん焼を、こだわりのアレンジで缶詰にした一品です。

利久監修の本格的な味わい

「牛たん炭焼利久監修 牛たん旨辛南蛮味噌煮」は、利久の原料を使用したゴロっとした大きめカットの牛たんが特徴です。

味付けには鎌田醤油の仙台味噌を使用し、牛たん定食の定番である南蛮味噌をイメージした旨辛風味に仕上げられています。

牛たんの旨味とピリッとした辛さが調和した、食べ応えのある味わい。

日本酒などのお酒との相性が抜群で、至福のおつまみタイムを演出します。

こだわりのパッケージデザイン

パッケージにもこだわりが詰め込まれており、側面だけでなく内側にも情報が記載されています。

開くと「牛たん炭焼利久」のこだわりや詳細な商品情報を読むことができます。

自宅用のおつまみとしてはもちろん、宮城・仙台のお土産や贈り物としても最適です。

名店の味を手軽に楽しめる、旨辛仕立ての牛たん缶詰。

K&K缶つまJAPAN「牛たん炭焼利久監修 牛たん旨辛南蛮味噌煮」の紹介でした☆

