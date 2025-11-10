◆プロボクシング ▽５４・５キロ契約８回戦 岡聖―チラワット・プラマ（１１日、東京・後楽園ホール）

２０２３年度国体バンタム級王者の岡聖（２３）＝大橋＝が１１日、デビュー２戦目に臨む。１０日に都内で前日計量を行い、５４・４キロでクリアした。初の８回戦で、チラワット・プラマ（２４）＝タイ＝と対戦する岡は「ここで落とすわけにはいかない。しっかり勝つ準備はしてきたので、練習でやってきたこと出し切りたい。派手に倒すとか、全てで上回るみたいな感じで、完璧な内容で勝ちたい」とデビュー１年目を快勝で締めくくることを誓った。

チラワットの戦績は７勝（４ＫＯ）２敗。

今年４月２２日のデビュー戦（６回戦）では、タサナシン・オンスワン（タイ）にわずか４２秒で初回ＫＯ勝利。「すぐ終わったので、次がデビュー戦のような感覚です」と苦笑。「ディフェンス面を強化する練習とかは結構やってきた。強度上げて走り込んできた。フィジカル面も上がってきていると思う」と成長を実感している。

岡山・倉敷市出身。岡山・関西高から駒大に進学。２３年に国体バンタム級で初優勝した。昨年の関東大学リーグ戦１部でフェザー級階級賞も獲得。アマチュアで５０戦４０勝（７ＲＳＣ）１０敗の戦績を残し、今年２月にＢ級（６回戦）のプロテストに合格した。

名門・大橋ジムに入門して１年。デビュー戦前には、米ラスベガスでのラモン・カルデナス（米国）との防衛戦を控えた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とも６ラウンドのスパーリングを行った。「パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じての最強ランキング、井上は現在２位）のレベルを実際に肌で感じることができて、色んな勉強になった。ジャブがすごかったです。大橋ジムに入って、レベルが高い選手とスパーすることも多い。環境面は本当に恵まれてるなと思います」

日本フライ級１３位の岡朱里（２１）＝ワタナベ＝は実弟。弟は高校卒業後の２３年４月にプロデビューし、すでに７戦（６勝４ＫＯ１敗）している。

岡も来年以降を見据え「ランキングに入っている強い選手とどんどんやりたい」と話し、「組まれた試合を１試合ずつクリアしていけば、タイトルとかにも近づいていくと思う」と飛躍を誓った。