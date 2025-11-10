「国語女子」保護者を対象！受験Dr.「桜蔭中学算数戦略セミナー」

中学受験専門の個別指導塾「受験Dr.」は、2025年11月21日(金)・23日(日)に「国語女子のための直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」を開催します。

桜蔭志望の「国語女子」保護者を対象とした、直前期の算数戦略セミナーです☆

受験Dr.「桜蔭中学算数戦略セミナー」

開催日：2025年11月21日(金)・2025年11月23日(日)

形式：オンライン（LIVE配信／録画配信）

受験Dr.が、桜蔭中学を志望する6年生の保護者を対象とした「国語女子のための直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」を開催！

「国語女子」が算数でつまずくポイントに基づいた合格戦略や、残り2ヶ月で点数を上乗せする方法が学べるセミナーです。

セミナーの内容と特徴

本セミナーは、桜蔭志望の「国語女子」を持つ保護者を対象としています。

残り2ヶ月で、あと「5点、10点」を上乗せするための具体的な戦略が伝えられます。

「国語女子のつまずくポイント」に焦点を当てた、実践的な合格戦略セミナーです。

担当講師と特典

講師は、クラウンドクター講師であり、四谷本部校校長・校長総責任者を務める海田 真凜氏が担当します。

セミナー参加特典として、講演資料の事前送付や、アンケート特典のトレーニングブックが用意されています。

開催概要

受講料：11,000円(税込)

対象：6年生の保護者 ※5年生以下は不可

日程は2025年11月21日(金)と11月23日(日)の2日間で、午前の部(10:00〜13:00)と午後の部(19:00〜22:00)が設定されています。

11月21日午前の部はLIVE配信、その他の回は録画配信となり、各回の内容は同一です。

申し込みは電話または専用フォームから行えます。

桜蔭志望の国語女子を持つ保護者に向けた、直前期の集中セミナー。

受験Dr.「桜蔭中学算数戦略セミナー」の紹介でした☆

