12本の薔薇とバルーンアートでロマンチックに演出！ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「クリスマスプロポーズプラン」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」に、宿泊プラン「クリスマスプロポーズプラン」が登場！
1日1室限定で、12本の薔薇「ダズンローズ」とバルーンアートなどで演出する、忘れられないプロポーズを叶えてくれるプランです☆
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「クリスマスプロポーズプラン」
料金：2名1室利用 1名あたり（朝食付き）46,000円〜（消費税・サービス料込み、宿泊税別）
期間：2025年12月19日（金）〜2025年12月25日（木）
客室：きらきらコーナールーム
特典：
・12本の薔薇の花束 （チェックイン前に部屋に用意）
・バルーンアートによる客室内の装飾
・12時までのレイトチェックアウト
・店内石窯で焼き上げたピッツァが自慢の朝食ビュッフェ
・ホテル内駐車場の確保（駐車料金無料）
予約：ホテル公式ウェブサイトにて2025年11月10日（月）より販売開始
取扱ホテル：ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」で、1日1室限定の宿泊プラン「クリスマスプロポーズプラン」が登場！
※イメージ
”特別な想いがそっと寄り添うクリスマスの夜に、ふたりだけのホテルステイで、大切な人に一生に一度の言葉を届ける。”という思いが込められた、一年で最もロマンチックなこの季節に、忘れられないプロポーズの舞台が用意されています☆
※イメージ
本プランでは、「ダズンローズ」と呼ばれる12本の薔薇の花束と、バルーンアートで華やかに装飾された特別な客室が特別な日を演出。
※イメージ
ダズンローズには、1本1本に「感謝・誠実・幸福・信頼・希望・愛情・情熱・真実・尊敬・栄光・努力・永遠」という意味が込められており、「そのすべてをあなたに誓います」という想いを伝える花束として、大切な瞬間を彩ります。
この聖なる夜が、生涯忘れられない想い出になる宿泊プランです！
「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」について
Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalportvita/
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの7棟目の オフィシャルホテルとして 2018 年 7 月に開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。
パークを一望できる「スパークルーム」、上階がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットルーム」、2段ベッドを3台設置した最大6名で宿泊できる「レインボールーム」など。
個性あふれる 4種類のゲストルームを備えています。
クリスマスシーズンのプロポーズをよりロマンチックに演出してくれる、ホテルの宿泊プラン！
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータの宿泊プラン「クリスマスプロポーズプラン」は、2025年12月19日（金）から12月25日（木）まで提供されます。
MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.
Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-4440
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 12本の薔薇とバルーンアートでロマンチックに演出！ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「クリスマスプロポーズプラン」 appeared first on Dtimes.