ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」に、宿泊プラン「クリスマスプロポーズプラン」が登場！

1日1室限定で、12本の薔薇「ダズンローズ」とバルーンアートなどで演出する、忘れられないプロポーズを叶えてくれるプランです☆

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「クリスマスプロポーズプラン」

料金：2名1室利用 1名あたり（朝食付き）46,000円〜（消費税・サービス料込み、宿泊税別）

期間：2025年12月19日（金）〜2025年12月25日（木）

客室：きらきらコーナールーム

特典：

・12本の薔薇の花束 （チェックイン前に部屋に用意）

・バルーンアートによる客室内の装飾

・12時までのレイトチェックアウト

・店内石窯で焼き上げたピッツァが自慢の朝食ビュッフェ

・ホテル内駐車場の確保（駐車料金無料）

予約：ホテル公式ウェブサイトにて2025年11月10日（月）より販売開始

取扱ホテル：ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」で、1日1室限定の宿泊プラン「クリスマスプロポーズプラン」が登場！

※イメージ

”特別な想いがそっと寄り添うクリスマスの夜に、ふたりだけのホテルステイで、大切な人に一生に一度の言葉を届ける。”という思いが込められた、一年で最もロマンチックなこの季節に、忘れられないプロポーズの舞台が用意されています☆

※イメージ

本プランでは、「ダズンローズ」と呼ばれる12本の薔薇の花束と、バルーンアートで華やかに装飾された特別な客室が特別な日を演出。

※イメージ

ダズンローズには、1本1本に「感謝・誠実・幸福・信頼・希望・愛情・情熱・真実・尊敬・栄光・努力・永遠」という意味が込められており、「そのすべてをあなたに誓います」という想いを伝える花束として、大切な瞬間を彩ります。

この聖なる夜が、生涯忘れられない想い出になる宿泊プランです！

「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」について

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalportvita/

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの7棟目の オフィシャルホテルとして 2018 年 7 月に開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。

パークを一望できる「スパークルーム」、上階がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットルーム」、2段ベッドを3台設置した最大6名で宿泊できる「レインボールーム」など。

個性あふれる 4種類のゲストルームを備えています。

クリスマスシーズンのプロポーズをよりロマンチックに演出してくれる、ホテルの宿泊プラン！

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータの宿泊プラン「クリスマスプロポーズプラン」は、2025年12月19日（金）から12月25日（木）まで提供されます。

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

