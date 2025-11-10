日本テレビは10日、2022年にすい臓がんで闘病していることを公表していた同局の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが今月8日午後1時6分に死去したと発表した。53歳だった。死因は「消化管からの出血」。葬儀は近親者のみで執り行うという。

日本テレビによると、今月7日の夜に勤務を終えて帰宅した後に不調を訴えて救急搬送され、その後、容体が急変して翌8日に亡くなったという。

日本テレビは「2022年にすい臓がんを公表して以降も、アナウンサーとしても管理職としても前向きに取り組む姿を直前まで見ていただけに、あまりに突然の訃報に接し、社員一同、ただただ驚くとともに悲しみに包まれております。故人の功績に深く感謝し、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」とコメントした。

菅谷アナは1997年に日本テレビに入社し、多くのバラエティー番組に出演したほか、「news every.サタデー」や「バゲット」などのニュース、情報系番組も担当、スポーツ実況では箱根駅伝やプロレス、ゴルフなど幅広く活躍。また2018年の平昌オリンピックでは女子パシュートの金メダル獲得を実況した。

2022年1月にすい臓がんと診断され、手術を受けて闘病中であることをその年の8月に公表した後も、管理職としてアナウンサーのマネジメントに従事しながら、自身の経験を番組やSNSで発信していた。