プロ野球・日本ハムは10日、レイエス選手と2026年シーズンの契約延長が合意に達したと発表しました。

来日2年目・30歳のレイエス選手は今季132試合に出場し、打率.277、32本塁打、90打点をマーク。本塁打と打点でパ・リーグ2冠を獲得しました。

クライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージでも、日本一に輝いたソフトバンク相手に6試合で4本塁打を記録し、打線の主軸として輝きを放ちました。

レイエス選手は球団を通じ、「とても幸せです。自分を信じ、大きな期待を寄せてくれている球団に対して、心から感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントしています。

▼以下、レイエス選手コメント全文

「とても幸せです。自分を信じ、大きな期待を寄せてくれている球団に対して、心から感謝の気持ちでいっぱいです。球団とファンの皆様のために最高のパフォーマンスを発揮できるよう、今オフも全力でトレーニングに励み、コンディションを万全に整えます。毎日、ファンの皆様の応援が大きな力になっています。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします」