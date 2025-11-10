◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。3回に5失点で逆転を許すも、即座に勝ち越しに成功しました。

初回に4点を先制していた侍ジャパン。しかし3回からマウンドにあがった3番手・隅田知一郎投手が乱調を見せ5失点を喫します。侍ジャパンの投手陣はMLB公式球を使用しており、時にはすっぽ抜ける球が交ざるなど、制球に苦しむ様子も見せていました。

そんな中、直後の4回表には侍ジャパン打線が躍動。岡林勇希選手と野村勇選手がヒットで出塁すると、代打起用された若月健矢選手が四球を選んで、2アウト満塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった小園海斗選手は、普段はチームメートでもある広島・辻大雅投手に2球で追い込まれるも、粘ったすえの6球目のチェンジアップを振り抜き、2点タイムリーとしました。これで侍ジャパンが勝ち越しに成功しています。