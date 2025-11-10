Í½»»°Ñ°÷²ñ¤¬°ì»þÊ¶µê »ÞÌî°Ñ°÷Ä¹¡Ö³°Ì³Âç¿Ã¤Ï»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³«²ñÃæ¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬¡¢»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈ¯¸À¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç»ß¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÂ®µ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂ®µ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×»ÞÌî°Ñ°÷Ä¹¤¬À¼¤òÄ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡»ÞÌî»á¤¬ÌÐÌÚ»á¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©·û¤ÎÂçÃÛ¹ÈÍÕ»á¤¬10Æü¸áÁ°¤Ë¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£
¡¡²«ÀîÅÄ¿Î»Ö²ÆìËÌÊýÂç¿Ã¤¬8Æü¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÇ¼º»ÉÛÌ¨¤«¤éËÌÊýÎÎÅÚ¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ëµ¼Ô¤«¤é´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¹ñ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃÛ»á¤¬²«ÀîÅÄÂç¿ÃËÜ¿Í¤ÈÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ë½ê¸«¤äÈ¯¸À¤Î±Æ¶Á¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ä¸µÅçÌ±¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡ÖÃÕÆâ¤«¤é¥µ¥Ï¥ê¥ó¡¢ÂÐÇÏ¤«¤é´Ú¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¡¦Í¿Æá¹ñÅç¤«¤éÂæÏÑ¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤âÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤«¤é³°¹ñ¤ò¸«¤ëÏÃ¤ÈÆ±»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ë¡ÖÎÎÅÚ¼ç¸¢¤òÃ´¤¦³ÕÎ½¤ÎÈ¯¸À¤Î½Å¤ß¤äÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¡×¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£»ÞÌî»á¤Ï¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡×¤È»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤êÈ¯¸À¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ÞÌî»á¤¬¡Ö»ØÌ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢³°Ì³Âç¿Ã¡×¡Ö³°Ì³Âç¿Ã¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ö²«ÀîÅÄÂç¿Ã¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÃí°Õ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³°Ì³Âç¿Ã¤ËÅúÊÛ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯¤«¤éÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¥Ý¥¹¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÞÌî»á¤Ïº£¹ñ²ñ¤«¤é½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÌä¤ï¤ì¤¿²«ÀîÅÄ»á¤Ï¡Öº£²ó¡¢Ç¼º»ÉÛÌ¨¤«¤é²þ¤á¤ÆËÌÊýÎÎÅÚ¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Êý¤ËÇ¼º»ÉÛÌ¨¤Ê¤É¤Î¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¼º»ÉÛÌ¨¤ÎÅö»þ¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ï´¨É÷¿á¤¤¹¤µ¤ÖÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÁ´ÂÎ¤ÎÊ¸Ì®¤òÂª¤¨¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤âËÌÊýÎÎÅÚ¤Ï¤ï¤¬¹ñ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¤Î»ä¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë