福田富一知事は７日、定例の会見を開いて、奥日光の渋滞解消に向け、栃木県が１１月１日から３日までいろは坂の明智平駐車場を閉鎖して行った初の社会実験について午前中の渋滞は去年のピーク時に比べて１００分以上短縮できたことを明らかにしました。

紅葉シーズンの日光地域は去年、ＪＲや東武の駅から奥日光まで車で通過するのに４時間以上かかるケースが出るなど、「渋滞」が課題になっています。

その要因について県は、いろは坂の途中にある県の明智平駐車場やトイレに立ち寄る車が渋滞を引き起こしているとして１１月１日から３日までの３連休の間、明智平駐車場を閉鎖する社会実験を行っていました。

（福田富一知事）

「昨年度のピークと比べ午前中は１００分以上短縮、しかし午後は渋滞」

県によりますと午後は中禅寺湖から湯元までの駐車場が飽和した状態になったということで、今後、現場の映像記録を分析するなどしてさらなる改善策を検討する方針です。

また、去年の知事選挙で公約に掲げた奥日光地域への新交通システムの導入については「話を一歩進め、何が必要か協議していく」と述べました。

また、国内でクマの被害が相次いでいる状況を受けて、自治体でのハンターの確保が急務となっていますが、福田知事は「専門人材を確保するのもひとつの対応策。国が今月中旬までに取りまとめる新たな施策パッケージの内容を注視していく」と述べました。

そして県市長会からも緊急銃猟に対応できるハンターの育成を求める要望が出たことについては、「夜間の銃の使用は講習を受けた人が可能になる。受講者の推薦基準やスキル習得の判断などの項目を確認しないと始めることができないが市や町との役割分担など詰めたうえで希望者が出れば速やかに体制を作っていきたい」と述べました。