¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¢º£²Æ½¢Ç¤¤Î¥·¥â¥Ë¥¹´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½

¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï9Æü¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥·¥â¥Ë¥¹´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤ä¡¢¥´¡¼¡¦¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î»Ø´ø´±¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²Æ¤«¤é¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸½ºß40ºÐ¤Î¥·¥â¥Ë¥¹´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÀï¤Ë1¡Ý2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¡Ê7ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2¾¡2Ê¬¤±6ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö8¡×¤Ç¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤È¤Ê¤ë16°Ì¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×º¹¤ËÇ÷¤ë14°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¥·¥â¥Ë¥¹´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò·èÃÇ¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ë¤Þ¤ÇÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎU¡Ý19¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼´ÆÆÄ¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥â¥Ë¥¹´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åö¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥·¥â¥Ë¥¹´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÆ°×¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·ë²Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ï»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£´ÆººÌò²ñ¤È¤ÎÌÊÌ©¤ÊµÄÏÀ¤Î·ë²Ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î°ÂÄê¤ÈÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¤³¤½ÊÑ³×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ¯¤¤È¸¥¿È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
