

「サッポロ クラシック JR北海道スタートレインデザイン缶」（350ml缶／500ml缶）

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは「サッポロ クラシック JR北海道スタートレインデザイン缶」を11月11日に北海道エリアで数量限定発売する。

北海道旅客鉄道（以下、JR北海道）は「スタートレイン計画」として、沿線とともに北海道の活性化を目指す取り組みを推進しており、その計画の中で2027年に運行開始予定の新しい観光列車「赤い星」「青い星」の運行準備に着手している。

同社は北海道で新たな可能性を切り開く「スタートレイン計画」の挑戦に共感し、今回北海道限定ビールの「サッポロ クラシック」とのコラボレーションが実現した。

パッケージは、観光列車「赤い星」と「青い星」の内装や外装を監修した水戸岡鋭治氏による完全描き下しのデザインとなっている。「赤い星」「青い星」はこの列車でしか体験できないコトを創造し、生涯心に残る鉄道の旅を消費者に提供するために、運行準備中だ。北海道の新しい鉄道の旅を心待ちにしながら、「サッポロ クラシック」を楽しんでほしい考え。

同社は、「サッポロ クラシック」をこれからも北海道に寄り添うブランドとして進化させ、北海道の人々に北海道で暮らすしあわせを提供し続けるとともに、北海道で生まれ育ったいちばんの仲間として、北海道の象徴となるビールブランドを目指す考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月11日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp

JR北海道＝https://www.jrhokkaido.co.jp