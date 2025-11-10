ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「ファミマルSweets」から、グレープストーンが展開する「東京ばな奈」とコラボレーションした「バナナかすたあどクレープ」を11月11日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

「東京ばな奈」は、たっぷりのバナナカスタードをスポンジケーキで包みこんだ、やさしい甘さとふんわり食感が特長の生菓子で、1991年の発売以来30年以上にわたって東京みやげの定番として愛されている。

ファミリーマートでは2022年に「東京ばな奈バナナミルク」を発売し、2023年に「ワッフルコーン東京ばな奈」、2024年に「東京ばな奈プリン」を発売し、好評を得た。

4年目となる今年は、「東京ばな奈」とファミリーマートの手づくりデザートとのコラボレーションが実現した。



「バナナかすたあどクレープ」

今回発売する「バナナかすたあどクレープ」は、「東京ばな奈」の味わいをイメージしたクレープ。なめらかなバナナカスタードと、コクのあるバナナホイップ、ふわふわのスポンジ生地を合わせ、もちもち食感のクレープ皮で包み込んだ。

まるで「東京ばな奈」を食べているかのような味わいの「バナナかすたあどクレープ」を、ぜひこの機会に楽しんでほしいという。

「東京ばな奈」監修コメントとして、「まさに『東京ばな奈』らしいクレープが出来上がった。優しいバナナカスタードの味わいに、しっとりふわふわのスポンジ。もちもち生地で包み込むことによって、クレープならではの美味しさを楽しめる。おやつとしてはもちろん、自身へのちょっとしたご褒美として手軽にたべてもらいたい、デザート仕立ての『東京ばな奈』になっている」と話している。

［小売価格］268円（税込）

［発売日］11月11日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp