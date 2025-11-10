俳優の草なぎ剛（５１）が９日深夜放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に出演。憧れの人物を明かした。



草なぎは、占いで「一生涯中学１年生」と言われると、「そう！ ぴったり！」とその奔放さを認め、小学校２年生時のエピソードを披露。

理科の実験で「においを直接嗅いではいけないっていう危ないやつ」を、手であおいで嗅ぐように言われたらしいが、フラスコを持って嗅いだそう。その結果、「ぶっ倒れた」。「はじめて俺は死んだと思った思い出」と振り返った。

さらに「健康やバランスを整えるためにヨガが必要」と言われると、ヨガには「ちょっと興味ある」そう。「片岡鶴太郎さんとかかっこいい。憧れますね」とにっこり。

片岡といえば、独特な食生活や生活習慣だ。草なぎも「楽しそう。豆とか食べたいよね。１個ずつ味を確かめて５時間かけて」と意気込んだ。

また、番組にレギュラー出演する水野美紀によると、草なぎは「ある意味裏表のない人なんだよね。現場でもそうだもん」。

草なぎは「人生、全て青春だと思うんですよ。『あのころ若くて良い』とかないと思っているところがあって。全部人生丸ごと青春にしたいなみたいな気持ちがある」と語った。