¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¼¡¤Î»Å»ö¤Ï¼çÉ×¡£Âè£µ»ÒÃÂÀ¸´Ö¶á¤Ç¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¥×¥é¥ó¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤«¤é¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤ÈÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤ÏËÍ¤¬Í·¤Ù¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁÈ¿¥¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤Ç¤â¡¢¾Íè¡¢ËÍ¤¬¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢£µ¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¶á¤¤¾Íè¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È£±£²·î¤Ë¤ÏÂè£µ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Ïà¼çÉ×á¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸³¶¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò´Ó¤¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£³ÅÙ¼õ¾Þ¡¢ÄÌ»»£²£²£³¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£Ì£Á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£