浜崎あゆみ、自宅の豪華クリスマスツリー2本披露 息子2人も写り込み「このたった一枚から伝わる兄弟の性格の違い」
【モデルプレス＝2025/11/10】歌手の浜崎あゆみが11月9日、自身のInstagramを更新。自宅に飾られたクリスマスツリーの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「豪華すぎる」自宅クリスマスツリー＆息子2人の姿
浜崎は「自宅にこれが出現すると猛スケジュールへの合図」「1月1日までノンストップです、と思ったら1月はマカオ公演もあるのだ」「やったれやったれーーー」とコメントを添えて、華やかに飾られたクリスマスツリーの写真を投稿。グレーを基調としたシックなスペースに大きなクリスマスツリーが2本並び、ハートのスタンプで顔を隠した子供達の姿も写り込んでいる。
また、「＃このたった一枚から伝わる ＃兄弟の性格の違い ＃静かに見上げる兄 ＃いじり倒す弟」のハッシュタグも添えて、息子2人の性格も紹介している。
この投稿には「豪華すぎる」「夢の世界みたい」「おしゃれな空間」「お家が素敵すぎる」「クリスマスが待ち遠しい」「子供達も大きくなってる」などの反響が寄せられている。
浜崎は2020年1月1日、公式ファンクラブサイトにて2019年11月に第1子男児を出産していたことを発表。2021年5月1日、第2子の出産を報告している。（modelpress編集部）
