日本メディアが大注目！ガールズグループKiiiKiii、日本活動への想いを語る「いつか東京ドームで単独公演」

ガールズグループKiiiKiiiが、グローバルシーンで大きな注目を集めている。

KiiiKiiiは最近、デビュー後初めて日本の音楽番組に出演し話題を呼んだ。日本テレビ「バズリズム02」を皮切りに、NHK「Venue 101」、TBS「CDTV ライブ！ライブ！」など、日本を代表する音楽番組に相次いで出演した。

KiiiKiiiは各番組でデビュー曲『I DO ME』を披露し、安定したライブパフォーマンスに加え、率直で明るいトークでも視聴者を魅了した。韓国国内外のさまざまなステージを通して培われた安定した歌唱力と華やかなパフォーマンスは、KiiiKiiiの高い実力を際立たせた。自由で心地よいエネルギーでステージを満たし、強烈な印象を残した。

（写真＝サンケイスポーツ）

KiiiKiiiの勢いは日本のメディアからも確認できる。KiiiKiiiは「日刊スポーツ」「スポーツ報知」「サンケイスポーツ」「スポニチ」「デイリースポーツ」など多数の日本メディアとインタビューを行い、これまでの実績や今後の展望、日本活動への意気込みなどが各紙面に掲載され、グローバルファンダムの注目を集めた。

さらにKiiiKiiiは、12月3日に東京ドームで開催されたライブイベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演したことでも注目を集めた。メンバーたちは「すべてのアーティストの夢である東京ドームでライブができたことが本当に光栄で、夢のようでした」と語り「いつか日本デビューをして東京ドームで単独公演を開きたいです。ワールドツアーも回って、TiiiKiii（ファンダム名）の皆さんにたくさんの笑顔を届けたいです」と今後の抱負を明かした。

KiiiKiiiはこれに先立ち、8月に京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」に出演し、個性あふれるスタイリングと熱気あふれるステージで日本のファンの心を掴んだ。「MUSIC EXPO LIVE 2025」に唯一のK-POPガールズグループとして出演したのに続き、日本の人気音楽番組にも次々と登場。さらに日本のメディアからも大きな注目を集めるなど、グローバルでの存在感を着実に広げている彼女たちの今後の活動への期待がますます高まっている。

なお、KiiiKiiiは11月4日に、“ヒットメーカー”TABLOがプロデュースした新曲『To Me From Me』をリリースした。

（記事提供＝OSEN）