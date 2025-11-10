今日10日(月)の関東甲信地方は、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっていて、東京都心では、昼頃から活発な雨雲がかかりました。また、長野県上田市では、お天気雨が降り、低い虹も見られました。このあとも、夕方にかけて急な雷雨に注意が必要です。11日(火)以降は安定した秋晴れの日が多く、紅葉狩りなどお出かけするにも良さそうです。ただ、寒気が入るとグッと冷えますので、暖かくしてお過ごしください。

10日は急な雷雨に注意 11日からは晴れて、この時期らしい陽気が続く

今日10日(月)の関東甲信地方は、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっていて、東京都心では、昼頃から活発な雨雲がかかりました。このあとも、夕方にかけて急な雷雨に注意が必要です。

明日11日(火)以降は晴れる日が多く、今日吹いていた冷たい北風も次第に収まるでしょう。

この先しばらくは天気の大きな崩れはない見込みですが、13日(木)の午後は、千葉県など関東の沿岸部を中心に、にわか雨の可能性があります。



東京の平年の最高気温は17℃、最低気温は9℃くらいですので、向こう一週間は、この時期らしい陽気が続きそうです。

18日以降、秋晴れ続く 19日をピークに冷え込み強まる

18日(火)以降も秋晴れが続き、行楽日和となりそうです。ただ、空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。

23日(日)は、長野県北部では天気が下り坂で、次第に雨が降り出すでしょう。



気温は平年並みの日が多く、昼間は日差しが暖かく感じられそうです。

ただ、19日(水)は寒気の影響で、朝の冷え込みが強まるでしょう。長野で0℃まで下がるなど、今季一番の寒い朝となる所が多くなりそうです。暖かくしてお過ごしください。

紅葉情報 関東の内陸で見頃

関東甲信地方では、長野県や群馬県、栃木県で紅葉が見頃となっています。

長野県では、平地でも見頃を迎えつつあります。

しばらくはお天気には恵まれますので、ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。