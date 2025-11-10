彼女が彼氏に「私の部屋ではやめて！」と言いたい行動９パターン
恋人同士であっても、部屋での過ごし方やルールは人それぞれ。「自分の部屋なら構わないけど、私の部屋では私のルールに従って」と考える女性がいても当然です。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「彼女が彼氏に『私の部屋ではやめて！』と言いたい行動」をご紹介します。
【１】大音量でテレビを見たり音楽を聞いたりする
「近所迷惑だよ。苦情が来るのは私なんだからね！」（２０代女性）など、ご近所への配慮に欠ける彼氏の行動に、迷惑する女性もいるようです。大きな音で聞きたいときはイヤホンをするなど、周囲への心配りも忘れないようにしましょう。
【２】勝手に携帯電話や音楽プレイヤーを充電する
「なんで一声かけてくれないの？ 私が払ってる電気代なのに」（２０代女性）など、多少なりともお金が関係する事柄ゆえに、微妙な気持ちになる女性もいるようです。お願いさえすれば断られることはないと思われるので、「充電してもいい？」と聞く習慣を付けましょう。
【３】牛乳やジュースのパックに口をつけて飲む
「どうしてグラスに注がないかなぁ（怒）」（２０代女性）など、自分の部屋のように自由に振る舞っていると、「ガサツな人！」と腹を立てられそうです。パックに口をつけて飲むのはご法度ですが、その他の飲み物をもらうときも、彼女に「どのコップ使えばいい？」などと聞いたほうが無難でしょう。
【４】使っていない部屋の電気をつけっぱなしにする
「もったいない！ でも注意するとケチだと思われそう」（２０代女性）など、自分のポリシーとは違っても、小さな差異だと注意しづらくて悩む女性もいるようです。つい電気をつけっぱなしにしてしまうクセがある人は、彼女の部屋では意識して消すように気をつけましょう。
【５】お菓子を放り投げて口でキャッチする「遊び食い」をする
「ボロボロこぼれて床が汚れる！ 掃除したばっかなのに…」（２０代女性）など、部屋を汚すことにつながる行為に、眉をひそめる女性もいるようです。彼女から「やってやって！」とせがまれたのでなければ、自粛したほうがいいでしょう。
【６】トイレの便座を使ったまま下げない
「自分の家じゃないんだから…本当はフタも閉めてほしい」（２０代女性）など、トイレを使ったままにすると、イヤな気持ちになる女性もいるようです。トイレ以外でも、彼女の部屋のものを使ったら、できるだけ元通りの状態にするよう心がけましょう。
【７】地面に裾が着くデニムをはいたままベッドに寝転がる
「ベッドが汚れる！ それ、外の汚れがついてるデニムでしょ？」（２０代女性）など、キレイ好きな女性にとって、ベッドは清潔に保つべき場所。汚れた服で上られるのはガマンならないようです。ソファなどがない場合は、まず床などに直接座って彼女の反応を見ましょう。
【８】スリッパを使わず裸足で歩きまわる
「裸足でペタペタ歩かれたらたまらない」（２０代女性）など、「室内ではスリッパを履くもの」と思っている女性にとっては、耐え難い行為であるようです。彼女がスリッパを履いているなら、言われなくてもそれにならったほうが賢明でしょう。
【９】換気を気にせずスパスパとタバコを吸う
「タバコのニオイがイヤ。せめて外で吸ってよ」（２０代女性）など、愛煙家の彼氏に対して不満を持つ女性は多いようです。彼女がタバコを吸わないなら、一緒のときは基本的に喫煙不可。どうしてもガマンできないときだけ、「外で吸ってもいい？」とおうかがいをたてましょう。
ほかにも「彼女の部屋でのこんな行動が嫌がられている」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
