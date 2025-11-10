JRAは10日、ジャパンC（Ｇ1、30日、東京芝2400メートル）に予備登録していた外国馬のうち、ロスアンゼルス（牡４＝愛Ａ・オブライエン、父キャメロット）、クィーンズタウン（セン５＝愛Ａ・オブライエン、父ガリレオ）、カランダガン（セン４＝仏Ｆ・グラファール、父グレンイーグルス）、ゴリアット（セン５＝仏Ｆ・グラファール、父アドラーフルーク）の関係者から招待を受諾する連絡があったと発表した。

ロスアンゼルスは23年クリテリウムドサンクルー、24年愛ダービー、25年タタソールズゴールドＣとＧ１・３勝。前走凱旋門賞は17着だった。

クィーンズタウンはデビュー3戦目の未勝利勝ちのみだが、ここ２走が芝4000メートルのカドラン賞３着、芝3100メートルのロワイヤルオーク賞２着と長距離Ｇ１で好走しているステイヤーだ。

カランダガンはサンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳとＧ１・３連勝中。前走は最新の世界ランクで単独首位の２着オンブズマンに2馬身1/4差で勝利を収めた。

ゴリアットは昨年キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、今秋のバーデン大賞とＧ１・２勝。前走は米国に遠征し、ＢＣターフ11着だった。昨年ジャパンＣ６着に続き、２度目の日本遠征となる。

ロスアンゼルス、クィーンズタウンは20日８時45分着のフライト、カランダガンとゴリアットは同17時着のフライトで、いずれも成田空港に到着後、東京競馬場に移動する。

ジャパンCは「世界に通用する強い馬づくり」をスローガンに1981年に創設された。外国馬Vなら05年アルカセット以来、20年ぶり15度目となる。

▽ジャパンC調教国別勝利数 日本30勝(84年カツラギエースが初勝利、直近は24年ドウデュース)、米国4勝(81年メアジードーツ、82年ハーフアイスト、88年ペイザバトラー、91年ゴールデンフェザント)、英国4勝(86年ジュピターアイランド、96年シングスピール、97年ピルサドスキー、05年アルカセット)、フランス1勝(87年ルグロリュー)、アイルランド1勝(83年スタネーラ)、ドイツ1勝(95年ランド)、イタリア1勝(02年ファルブラヴ)、オーストラリア1勝(90年ベタールースンアップ)、ニュージーランド1勝(89年ホーリックス)