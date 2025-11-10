◇練習試合 広島―侍JAPAN（2025年11月10日 サンマリンスタジアム宮崎）

広島は10日、秋季キャンプ地の宮崎で侍ジャパンとの練習試合を行った。初回に4点を失う苦しい展開となったが、3回に侍のお株を奪う「9人攻撃」で大逆転に成功した。

若鯉たちが驚異的な集中力で侍ジャパン3番手・隅田を飲み込んだ。0―4の3回、先頭の佐藤啓が中前打で出塁し、反撃ののろしを上げた。1死二塁から9番・中村貴が四球を選び、上位打線につなげると、1番・久保も右前打で満塁とチャンスメーク。2番・矢野が中前への2点打を放って、点差を縮めた。

まだ終わらない。続く坂倉の左前打で1点差とすると、渡辺の遊ゴロで同点。2死三塁から5番・林が中前に勝ち越し打を放った。侍ジャパンの初回の攻撃同様、打者9人で5安打を記録。安打に2盗塁を絡めるなど、機動力も駆使する猛攻で5点を挙げた。

先発メンバーで最年長は坂倉の27歳で、打者のスタメン9人の平均年齢は24・7歳の若鯉が可能性と伸びしろを示す一気呵成（かせい）の攻撃だった。