俳優の大和田獏（75）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。母について語った。

妻で俳優の岡江久美子さんが20年に亡くなった翌年、母・大和田恭子さんも逝去。生前は施設にて療養生活をしていたというが、コロナ禍で面会の機会も減っていたと回想した。

岡江さんの死は「心配するからって母には内緒にしていた」とするも「電話をしたら知ってて」と説明。「僕のこと心配してくれて“あんないい子だったのにな、お前は元気か？元気出せよ。お前が元気じゃ無きゃ彼女が泣くからね”って」鼓舞してくれたと明かした。

しばらくすると恭子さんの容態が悪化し、施設で看取りに入ることに。コロナ禍だったが面会が許され「慌てて面会に行った」と回顧した。

「それまで意識がもうろうとしていたんですけど、僕が行ったら元気になって。“私はもうじゅうぶん生きたから、悲しむな”と。“お前は親孝行してくれたから何も悔やむな”と言ってくれた」と母の言葉を紹介。「そんなことを言われて、凄い人だなと思ったのと気持ちが楽になった。親孝行してもし足りないと思う中でそう言ってくれたことが凄い救いになって、良かったなと思ってます」と締めくくった。