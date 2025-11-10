やす子、手書きのネコのキャラクター公開 「絵うまっ」「どこかで見たことが…」と反響
お笑い芸人のやす子が10日までに自身のXを更新。島根県のキャラクターを描いた色紙を公開した。
【写真】「見たことあるけど名前が…」やす子が描いたネコのキャラクター
やす子は「島根にまつわるキャラクターを描いたよ 島根の皆さんこのキャラクター達知ってますか」と投稿。「私は山口県民ですが知ってました」と続けた。
添付された画像には、島根県観光キャラクター「しまねっこ」と、「しまねSuper大使」を務めている「秘密結社鷹の爪」のキャラクター・吉田くんと思われる絵が描かれていた。それぞれのキャラには「はい〜」との吹き出しが添えられた。
この投稿には「絵うまっ」「どこかで見たことがあるような」などの反響が寄せられた。
【写真】「見たことあるけど名前が…」やす子が描いたネコのキャラクター
やす子は「島根にまつわるキャラクターを描いたよ 島根の皆さんこのキャラクター達知ってますか」と投稿。「私は山口県民ですが知ってました」と続けた。
添付された画像には、島根県観光キャラクター「しまねっこ」と、「しまねSuper大使」を務めている「秘密結社鷹の爪」のキャラクター・吉田くんと思われる絵が描かれていた。それぞれのキャラには「はい〜」との吹き出しが添えられた。
この投稿には「絵うまっ」「どこかで見たことがあるような」などの反響が寄せられた。