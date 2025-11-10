大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】次回『べらぼう』あらすじ。源内が作ったという相良凧を持つ貞一の登場に、ある考えを抱く蔦重。一方の歌麿は吉原で紙花をばらまき…

第43回「裏切りの恋歌」が11月9日に放送。その最後に流れた次回空飛ぶ源内の予告が話題になっています。

＊以下「裏切りの恋歌」の放送内容のネタバレを含みます。

●「裏切りの恋歌」公式あらすじ

蔦重は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太さん）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。

蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。

しかしある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉さん）と組む話をきき動揺する。

一方、江戸城では、定信（井上祐貴さん）がオロシャ対策に全力を注いでいた。

この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏さん）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「こんなものは紙クズですよ」

吉原の広間に立つ歌麿。本屋を前に、無表情で文を破り捨てる。



「耕書堂で本を書かせて欲しい」とやってきた駿府生まれの貞一。

彼が背負ってきた”相良凧”を見つめる耕書堂の一同。

背景に蔦重の「でっけえ紙風船にぶら下がって」との声。

その蔦重が、目の前の絵をじっと見つめる。

別れの先にあるものは

「源内先生が生きておられるかもしれぬ？」の声を背景に、源内が着ていた柄と同じ羽織をまとった人物が映る。

その下に流れるは＜別れの先にあるものは＞の文字。

手代の滝沢瑣吉が、耕書堂の店頭で貞一に大量の塩をかける。



驚いてのけぞる貞一。

画面に大写しになった草稿。その背景に蔦重の「七ツ星…」との声が流れる。

あの人が生きている

老中を追われた松平定信が、かつて田沼意次の側近だった三浦庄司と向かい合う。

背景に「源内はそれ故に捕らえられたのか？」との定信の声。

まんじゅうを手にした太田南畝が、蔦重を前に「源内先生…」と呟く。

その下に流れるは＜あの人が生きている＞の文字。

蕎麦を手に、何かに目を奪われた火付盗賊改方・長谷川平蔵宣以が「嘘だろ？」と声を漏らす。

源内先生が実は生きている

忘八や歌麿が揃う居間にやってきた蔦重が「何で…」と声をあげる。

意味ありげに置かれた蔦重の妻・ていの眼鏡。



その背景に、ていの「源内先生が実は生きている…」との声が流れーー。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。